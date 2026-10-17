Во французском Лилле протестующие разбили двери мэрии и проникли в здание
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Во французском Лилле участники массовой акции против роста цен ворвались в здание городской мэрии и устроили погром. Демонстранты разбили стеклянные двери и проникли внутрь через несколько входов. Об этом сообщает радиостанция RTL.
Протестующие выломали двери мэрии в Лилле. Видео © X / PatrickKanner
По данным радиостанции, часть протестующих разгромила помещения мэрии, после чего участники беспорядков скрылись. Через несколько минут в здание вошли сотрудники специальных подразделений полиции.
Тем временем в центре Лилля продолжаются столкновения между правоохранителями и несколькими сотнями демонстрантов. Акции сопровождаются беспорядками и в других французских городах.
17 октября по всей Франции проходят массовые выступления против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения. По состоянию на 15:00 по местному времени полиция задержала 272 человека, более 160 из них — в Париже.
Ранее сотни человек в масках атаковали здание телеканала CNews в Париже. Участники беспорядков разбили окна, заблокировали въезд на парковку и начали бросать различные предметы в сторону здания. Прибывшие полицейские разогнали собравшихся. В результате происшествия был задержан 21 человек. Нападение произошло на фоне массовых протестов против роста стоимости жизни во Франции.