Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 19:00

Во французском Лилле протестующие разбили двери мэрии и проникли в здание

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Во французском Лилле участники массовой акции против роста цен ворвались в здание городской мэрии и устроили погром. Демонстранты разбили стеклянные двери и проникли внутрь через несколько входов. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Протестующие выломали двери мэрии в Лилле. Видео © X / PatrickKanner

По данным радиостанции, часть протестующих разгромила помещения мэрии, после чего участники беспорядков скрылись. Через несколько минут в здание вошли сотрудники специальных подразделений полиции.

Тем временем в центре Лилля продолжаются столкновения между правоохранителями и несколькими сотнями демонстрантов. Акции сопровождаются беспорядками и в других французских городах.

17 октября по всей Франции проходят массовые выступления против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения. По состоянию на 15:00 по местному времени полиция задержала 272 человека, более 160 из них — в Париже.

«Приходится терпеть весь день»: Французские школьники взбунтовались из-за туалетов
«Приходится терпеть весь день»: Французские школьники взбунтовались из-за туалетов

Ранее сотни человек в масках атаковали здание телеканала CNews в Париже. Участники беспорядков разбили окна, заблокировали въезд на парковку и начали бросать различные предметы в сторону здания. Прибывшие полицейские разогнали собравшихся. В результате происшествия был задержан 21 человек. Нападение произошло на фоне массовых протестов против роста стоимости жизни во Франции.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar