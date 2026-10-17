Во французском Лилле протестующие разбили двери мэрии и проникли в здание

Во французском Лилле участники массовой акции против роста цен ворвались в здание городской мэрии и устроили погром. Демонстранты разбили стеклянные двери и проникли внутрь через несколько входов. Об этом сообщает радиостанция RTL.

Протестующие выломали двери мэрии в Лилле. Видео © X / PatrickKanner

По данным радиостанции, часть протестующих разгромила помещения мэрии, после чего участники беспорядков скрылись. Через несколько минут в здание вошли сотрудники специальных подразделений полиции.

Тем временем в центре Лилля продолжаются столкновения между правоохранителями и несколькими сотнями демонстрантов. Акции сопровождаются беспорядками и в других французских городах.

17 октября по всей Франции проходят массовые выступления против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения. По состоянию на 15:00 по местному времени полиция задержала 272 человека, более 160 из них — в Париже.