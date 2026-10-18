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Регион
Опубликовано 18 октября, 22:10

«Безнаказанности не будет»: Макрон экстренно обратился к французам после массовых беспорядков

Макрон пообещал жёстко наказать участников погромов во Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал жёстко наказать участников погромов, охвативших страну на фоне массовых протестов. В экстренном обращении к нации он также признал недовольство французов ростом цен и заверил, что власти намерены услышать требования мирных демонстрантов.

«Обращаюсь ко всем мародёрам: мы будем действовать жёстко. Безнаказанности не будет», — заявил французский лидер.

Макрон отметил, что события последних дней вызвали у жителей страны не только возмущение, но и чувство стыда из-за разрушений на улицах городов.

«Мы все сегодня испытываем гнев. Мы также испытываем стыд, видя те бедствия, которые произошли на наших улицах», — подчеркнул президент.

Глава государства потребовал привлечь к ответственности тех, кто разграблял магазины и нападал на административные здания. При этом он призвал не ставить знак равенства между участниками мирных демонстраций и людьми, устраивающими беспорядки.

По словам Макрона, многие французы имеют основания для недовольства, в том числе из-за резкого роста цен на топливо. Президент связал подорожание энергоресурсов с конфликтом вокруг Ирана и его последствиями для мирового рынка.

Французский лидер заверил, что правительство займётся проблемами протестующих. Он подчеркнул, что действия погромщиков не должны лишать мирных граждан возможности донести свои требования до властей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб из-за массовых беспорядков. К экстренному совещанию подключились министр внутренних дел Лоран Нуньес и глава Минюста Жеральд Дарманен. Участники штаба обсудили ситуацию в городах, охваченных протестами.

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Александра Мышляева
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