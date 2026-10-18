«Безнаказанности не будет»: Макрон экстренно обратился к французам после массовых беспорядков

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал жёстко наказать участников погромов, охвативших страну на фоне массовых протестов. В экстренном обращении к нации он также признал недовольство французов ростом цен и заверил, что власти намерены услышать требования мирных демонстрантов.

«Обращаюсь ко всем мародёрам: мы будем действовать жёстко. Безнаказанности не будет», — заявил французский лидер.

Макрон отметил, что события последних дней вызвали у жителей страны не только возмущение, но и чувство стыда из-за разрушений на улицах городов.

«Мы все сегодня испытываем гнев. Мы также испытываем стыд, видя те бедствия, которые произошли на наших улицах», — подчеркнул президент.

Глава государства потребовал привлечь к ответственности тех, кто разграблял магазины и нападал на административные здания. При этом он призвал не ставить знак равенства между участниками мирных демонстраций и людьми, устраивающими беспорядки.

По словам Макрона, многие французы имеют основания для недовольства, в том числе из-за резкого роста цен на топливо. Президент связал подорожание энергоресурсов с конфликтом вокруг Ирана и его последствиями для мирового рынка.

Французский лидер заверил, что правительство займётся проблемами протестующих. Он подчеркнул, что действия погромщиков не должны лишать мирных граждан возможности донести свои требования до властей.

Ранее Life.ru рассказывал, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб из-за массовых беспорядков. К экстренному совещанию подключились министр внутренних дел Лоран Нуньес и глава Минюста Жеральд Дарманен. Участники штаба обсудили ситуацию в городах, охваченных протестами.