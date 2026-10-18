В Париже грабители раздели пожилую пару во время массовых беспорядков

В Париже во время массовых беспорядков неизвестные ограбили пожилую супружескую пару, оставив мужчину и женщину практически без одежды посреди улицы. Пострадавшим больше 80 лет. Об этом сообщает французское издание Entrevue.

Инцидент произошёл 17 октября неподалёку от площади Республики, где проходили протестные акции. Демонстрации сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и разграблением магазинов.

По информации журналистов, пожилые супруги оказались жертвами нападения на фоне уличных беспорядков. Злоумышленники отобрали у них украшения, личные вещи и раздели до нижнего белья.

«У пары отняли украшения и несколько личных вещей. С двух пожилых людей также сняли одежду, и они остались посреди улицы почти голыми», — говорится в публикации.

Ранее Life.ru рассказывал, что после массовых беспорядков во Франции задержали свыше двух тысяч человек. Глава МВД страны Лоран Нуньес сообщил, что количество пострадавших сотрудников экстренных служб превысило 600 человек. Данные были опубликованы 18 октября.