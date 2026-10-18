На фоне массовых протестов в Париже Лувр ввёл ограничения для посетителей, сообщили в пресс-службе музея. Участники акций, по сообщениям СМИ, добрались до района знаменитого музея, однако подтверждений нападения на само здание или повреждения его экспонатов пока нет.

Администрация Лувра официально сообщила об ограничении доступа из-за демонстраций 17 октября. Войти в музей можно через галерею Каррузель и двор Наполеона, где находятся входы у пирамиды и со стороны пассажа Ришельё. Для посещения необходим входной билет.

Лувр ограничил доступ посетителей на фоне массовых протестов в Париже. Видео © X/Nexta

Беспорядки в Париже стали частью масштабных выступлений, охвативших Францию. Протестующие выступают против роста стоимости жизни, ухудшения качества государственных услуг и проблем в системе образования. В некоторых районах столицы мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией.