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Опубликовано 18 октября, 18:38

Лувр ограничил доступ посетителей на фоне массовых протестов в Париже

Лувр ограничил доступ посетителей на фоне массовых протестов в Париже. Видео © X/Nexta

Лувр ограничил доступ посетителей на фоне массовых протестов в Париже. Видео © X/Nexta

На фоне массовых протестов в Париже Лувр ввёл ограничения для посетителей, сообщили в пресс-службе музея. Участники акций, по сообщениям СМИ, добрались до района знаменитого музея, однако подтверждений нападения на само здание или повреждения его экспонатов пока нет.

Администрация Лувра официально сообщила об ограничении доступа из-за демонстраций 17 октября. Войти в музей можно через галерею Каррузель и двор Наполеона, где находятся входы у пирамиды и со стороны пассажа Ришельё. Для посещения необходим входной билет.

Лувр ограничил доступ посетителей на фоне массовых протестов в Париже. Видео © X/Nexta

Беспорядки в Париже стали частью масштабных выступлений, охвативших Францию. Протестующие выступают против роста стоимости жизни, ухудшения качества государственных услуг и проблем в системе образования. В некоторых районах столицы мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией.

На улицах Парижа происходили поджоги автомобилей и разграбления магазинов. Правоохранители применяли слезоточивый газ и водомёты для разгона участников беспорядков. Масштаб разрушений в отдельных районах оказался настолько значительным, что властям пришлось организовать расчистку улиц и восстановительные работы.

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Ранее Life.ru сообщал, что во французском Лилле протестующие разбили двери городской мэрии и проникли в здание. Кроме того, по данным Associated Press, 17 октября во Франции на улицы вышли более полумиллиона участников массовых демонстраций.

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Анастасия Никонорова
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