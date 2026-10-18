«Колоссальные расходы» на Украину стали одной из причин протестов во Франции
Политолог Кошкин связал протесты во Франции с миграцией и расходами на Украину
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Неконтролируемая миграция и масштабные расходы на поддержку Украины стали причинами массовых протестов во Франции, уверен заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его оценке, причины недовольства выходят далеко за пределы образовательной повестки.
«Среди них прежде всего это нерегулируемая миграция и колоссальные расходы, которые идут прежде всего на поддержку конфликта на Украине», — пояснил собеседник NEWS.ru.
Политолог считает, что протестный потенциал в Европе продолжает накапливаться из-за решений национальных правительств. Французские протесты уже находят отклик за пределами страны, в частности в Италии. Реакцию Дональда Трампа эксперт расценил как констатацию кризиса и очередную возможность указать Эмманюэлю Макрону на его провал.
Напомним, Дональд Трамп призвал французские власти немедленно закрыть границы. Президент США заявил о необходимости восстановить контроль над ситуацией в стране на фоне массовых беспорядков.