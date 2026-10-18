Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября, 17:55

«Колоссальные расходы» на Украину стали одной из причин протестов во Франции

Политолог Кошкин связал протесты во Франции с миграцией и расходами на Украину

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неконтролируемая миграция и масштабные расходы на поддержку Украины стали причинами массовых протестов во Франции, уверен заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его оценке, причины недовольства выходят далеко за пределы образовательной повестки.

«Полиция уступает протестующим»: Макрона спасут французские войска в Париже, считает политолог
«Полиция уступает протестующим»: Макрона спасут французские войска в Париже, считает политолог

«Среди них прежде всего это нерегулируемая миграция и колоссальные расходы, которые идут прежде всего на поддержку конфликта на Украине», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Политолог считает, что протестный потенциал в Европе продолжает накапливаться из-за решений национальных правительств. Французские протесты уже находят отклик за пределами страны, в частности в Италии. Реакцию Дональда Трампа эксперт расценил как констатацию кризиса и очередную возможность указать Эмманюэлю Макрону на его провал.

«Взрыв был неизбежен»: Политолог раскрыл причины протестов во Франции
«Взрыв был неизбежен»: Политолог раскрыл причины протестов во Франции

Напомним, Дональд Трамп призвал французские власти немедленно закрыть границы. Президент США заявил о необходимости восстановить контроль над ситуацией в стране на фоне массовых беспорядков.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Эмманюэль Макрон
  • Дональд Трамп
  • США
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar