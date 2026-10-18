«Полиция уступает протестующим»: Макрона спасут французские войска в Париже, считает политолог

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону потребуются силовые меры для прекращения массовых беспорядков, заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его оценке, выступления уже вышли за рамки мирных демонстраций.

«Нужно вводить комендантский час и внутренние войска, так как полиция количественно уступает протестующим», — отметил политолог в беседе с «Абзацем».

Он подчеркнул, что обращений к молодёжи через социальные сети недостаточно. Среди участников погромов эксперт выделил анархистов, вандалов и мигрантов, которые преследуют хулиганские цели. Смена премьер-министра Себастьена Лекорню ситуацию не исправит.

Напомним, ранее Эмманюэль Макрон пообещал наказать участников погромов. Он заявил, что радикалы мешают мирным демонстрантам доносить свои требования до властей, и выразил поддержку правоохранителям.