«Чего ждать под ёлочку?» Цены на газ в Европе взлетели выше $1050 перед зимой

Биржевая стоимость газа в Европе 20 октября превысила 1050 долларов за тысячу кубометров. Такой отметки цены не достигали с декабря 2022 года.

На нидерландском хабе TTF газ с поставкой на следующий день подорожал до 1052 долларов за тысячу кубометров, или 90,75 евро за мегаватт-час. Ноябрьские фьючерсы на лондонской бирже ICE достигли примерно 1042 долларов, или 89,83 евро за мегаватт-час.

Цены растут на фоне низких запасов топлива в европейских подземных хранилищах перед наступлением зимы. Дополнительное давление на рынок оказывает продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, осложняющий поставки энергоресурсов.

Ситуацию ранее прокомментировал президент России Владимир Путин. Он не исключил, что стоимость газа в Европе может подняться до 1500 долларов за тысячу кубометров.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер также предупреждал о дальнейшем подорожании. Ранее Life.ru рассказывал, как Миллер предрёк Европе неприятный ценовой сюрприз к Новому году. По его словам, цены уже достигли 1000–1100 долларов, хотя зарубежные аналитики ожидали значительно меньших показателей. «Чего же тогда ждать под ёлочку?!» — задался вопросом глава компании.