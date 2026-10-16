Европу предупредили о новогодней цене-сюрпризе на газ под ёлочкой

Европейский газовый рынок столкнулся с ростом цен, который оказался значительно сильнее прогнозов зарубежных экспертов. Стоимость тысячи кубометров топлива уже достигла 1000–1100 долларов. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Российской энергетической неделе.

По словам руководителя компании, аналитики недооценили масштаб факторов, которые влияют на стоимость газа, и время, необходимое для проявления их эффекта. Полтора месяца назад зарубежные эксперты ожидали, что в октябре цены останутся в диапазоне 800–900 долларов за тысячу кубометров. Однако рынок превысил эти оценки.

«Чего же тогда ждать под ёлочку?!» — спросил Миллер, комментируя расхождение между прогнозами и фактическими котировками. Его заявление прозвучало на фоне обсуждения перспектив европейского газового рынка в предстоящий зимний сезон.

Ранее Life.ru сообщал, что к началу зимы европейские газовые хранилища заполнены примерно на 72%. Одновременно поставки сжиженного природного газа на европейский рынок сокращаются. В таких условиях странам ЕС придётся активнее конкурировать с азиатскими покупателями за доступные объёмы топлива. При этом цены на газ уже поднимались до уровней энергетического кризиса 2022 года. В «Газпроме» предупреждали, что небольшие запасы топлива повышают чувствительность рынка к увеличению спроса и перебоям с импортом. Дополнительное давление на цены зимой способны оказать погодные условия и необходимость быстрее расходовать накопленные резервы.