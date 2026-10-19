Газ, нефть и политические игры: Лавров заявил о готовности ЕС пожертвовать энергорынком ради Киева
Лавров: Европа готова обрушить энергетический рынок ради Зеленского
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Европейские страны готовы пожертвовать стабильностью мирового энергетического рынка ради поддержки Владимира Зеленского. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам девятого стратегического диалога РФ и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
По оценке главы российского МИД, действия Брюсселя создают дополнительные риски для международной торговли энергоресурсами. При этом европейские политики, как считает министр, пытаются выстраивать ограничения таким образом, чтобы учитывать интересы Киева, сохраняя свободу действий для себя.
«Пытаются опять какие-то хитросплетения формулировать по поводу того, чтобы не трогать то, что интересует украинцев, а себе оставить руки свободными», — заявил Лавров.
В противовес такому подходу дипломат привёл сотрудничество государств в рамках ОПЕК+. По его словам, участников объединяет заинтересованность в энергетической безопасности и предсказуемости мировых рынков.
Министр также обратил внимание на предстоящий Форум стран — экспортёров газа, который пройдёт в Москве с 25 по 27 октября. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.
Лавров предположил, что по итогам встречи могут быть приняты решения, направленные на стабилизацию энергетических рынков. Российская сторона, по его словам, заинтересована именно в таком результате, а не в создании дополнительных потрясений.
Ранее в Кремле предупредили, что Евросоюз может попытаться помешать реализации российско-американской сделки по поставкам дизельного топлива с помощью новых санкций. При этом, по данным Euronews, за первые девять месяцев 2026 года страны ЕС закупили рекордные 12,18 млн тонн российского сжиженного природного газа на сумму около 7,88 млрд евро. На это противоречие обращал внимание и Дмитрий Песков, заявляя, что европейские государства продолжают покупать российские энергоресурсы, несмотря на ограничения. Ещё 1 октября Владимир Путин предупреждал, что санкции против нефтепродуктов, страхования и перевозок мешают поставлять российское топливо на мировой рынок.
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