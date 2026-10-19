Европейские страны готовы пожертвовать стабильностью мирового энергетического рынка ради поддержки Владимира Зеленского. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам девятого стратегического диалога РФ и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

По оценке главы российского МИД, действия Брюсселя создают дополнительные риски для международной торговли энергоресурсами. При этом европейские политики, как считает министр, пытаются выстраивать ограничения таким образом, чтобы учитывать интересы Киева, сохраняя свободу действий для себя.

«Пытаются опять какие-то хитросплетения формулировать по поводу того, чтобы не трогать то, что интересует украинцев, а себе оставить руки свободными», — заявил Лавров.

В противовес такому подходу дипломат привёл сотрудничество государств в рамках ОПЕК+. По его словам, участников объединяет заинтересованность в энергетической безопасности и предсказуемости мировых рынков.

Министр также обратил внимание на предстоящий Форум стран — экспортёров газа, который пройдёт в Москве с 25 по 27 октября. В мероприятии примет участие президент России Владимир Путин.

Лавров предположил, что по итогам встречи могут быть приняты решения, направленные на стабилизацию энергетических рынков. Российская сторона, по его словам, заинтересована именно в таком результате, а не в создании дополнительных потрясений.