Бразилия стала вторым крупнейшим экспортёром нефти в Китай после России

Бразилия вышла на второе место среди крупнейших поставщиков нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. За девять месяцев 2026 года латиноамериканская страна отправила китайским покупателям 44,3 млн тонн сырья. Лидером рынка по-прежнему остаётся Россия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Особенно заметным рост бразильских поставок оказался в сентябре. За месяц их среднесуточный объём достиг 1,25 млн баррелей, что почти на 42% больше августовского показателя. По сравнению с сентябрём прошлого года экспорт увеличился более чем на 20%.

В результате Бразилия обошла одного из традиционных лидеров китайского нефтяного рынка — Саудовскую Аравию. За январь — сентябрь королевство поставило в КНР 43,12 млн тонн нефти, сократив экспорт на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом позиции России остаются значительно сильнее. За первые три квартала российские компании отправили китайским покупателям почти 87,6 млн тонн сырья. Это на 18,3% больше, чем годом ранее, и почти вдвое превышает результат Бразилии.

В сентябре поставки из РФ составляли в среднем 2,42 млн баррелей в сутки. Хотя показатель оказался на 8,5% ниже августовского, в годовом выражении он вырос на 20%. На закупку российской нефти Пекин потратил за месяц 6,59 млрд долларов.