«Желаемое за действительное»: Американист призвал не доверять заявлениям Трампа по Украине

Признаков согласованного компромисса и подготовки переговоров между США, Россией и Украиной сейчас не видно, полагает экс-директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Он усомнился в заявлениях Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

«К заявлениям Трампа надо относиться критически, поскольку он часто выдаёт желаемое за действительное», — заявил собеседник «Ридуса».

Эксперт подчеркнул, что организация встречи лидеров трёх стран не гарантирует результата. Прогресса между Москвой и Киевом нет, а обсуждение точных дат и возможных итогов консультаций преждевременны из-за недостатка подтверждённой информации.

Оптимистичные заявления Трампа американист связал с приближением промежуточных выборов в США. По его мнению, именно избирательная кампания объясняет активность президента в публичном обсуждении переговоров.