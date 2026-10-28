«Желаемое за действительное»: Американист призвал не доверять заявлениям Трампа по Украине
Американист Гарбузов усомнился в заявлениях Трампа по урегулированию на Украине
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Признаков согласованного компромисса и подготовки переговоров между США, Россией и Украиной сейчас не видно, полагает экс-директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Он усомнился в заявлениях Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
«К заявлениям Трампа надо относиться критически, поскольку он часто выдаёт желаемое за действительное», — заявил собеседник «Ридуса».
Эксперт подчеркнул, что организация встречи лидеров трёх стран не гарантирует результата. Прогресса между Москвой и Киевом нет, а обсуждение точных дат и возможных итогов консультаций преждевременны из-за недостатка подтверждённой информации.
Оптимистичные заявления Трампа американист связал с приближением промежуточных выборов в США. По его мнению, именно избирательная кампания объясняет активность президента в публичном обсуждении переговоров.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о намерении Дональда Трампа добиться всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине, отметив, что впереди остаётся важная работа. Позднее сам американский лидер назвал успехи Стива Уиткоффа огромными и публично поблагодарил его.