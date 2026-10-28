Трамп: Стив Уиткофф добивается огромных успехов

Американский президент Дональд Трамп заявил об огромных успехах своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом республиканец рассказал во время выступления в Техасе.

«Специальный посланник Стив Уиткофф добивается огромных успехов. Спасибо, Стив», — сказал американский лидер.

Ранее Стив Уиткофф сказал, что Дональд Трамп намерен добиться полного завершения украинского конфликта и заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Заявление прозвучало после нового раунда консультаций Вашингтона с Москвой, Киевом и европейскими странами. Уиткофф также сообщил о продвижении переговорного процесса и выразил надежду на возобновление трёхсторонних встреч России, США и Украины.