Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 октября, 01:25

Трамп: Стив Уиткофф добивается огромных успехов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Американский президент Дональд Трамп заявил об огромных успехах своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом республиканец рассказал во время выступления в Техасе.

«Специальный посланник Стив Уиткофф добивается огромных успехов. Спасибо, Стив», — сказал американский лидер.

«Нужно развивать успех»: Что Уиткофф записал на встрече с Путиным в Петербурге
«Нужно развивать успех»: Что Уиткофф записал на встрече с Путиным в Петербурге

Ранее Стив Уиткофф сказал, что Дональд Трамп намерен добиться полного завершения украинского конфликта и заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Заявление прозвучало после нового раунда консультаций Вашингтона с Москвой, Киевом и европейскими странами. Уиткофф также сообщил о продвижении переговорного процесса и выразил надежду на возобновление трёхсторонних встреч России, США и Украины.

Больше новостей о международных встречах и дипломатии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Стив Уиткофф
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar