Трамп: Стив Уиткофф добивается огромных успехов
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Американский президент Дональд Трамп заявил об огромных успехах своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Об этом республиканец рассказал во время выступления в Техасе.
«Специальный посланник Стив Уиткофф добивается огромных успехов. Спасибо, Стив», — сказал американский лидер.
Ранее Стив Уиткофф сказал, что Дональд Трамп намерен добиться полного завершения украинского конфликта и заключения всеобъемлющего мирного соглашения. Заявление прозвучало после нового раунда консультаций Вашингтона с Москвой, Киевом и европейскими странами. Уиткофф также сообщил о продвижении переговорного процесса и выразил надежду на возобновление трёхсторонних встреч России, США и Украины.
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