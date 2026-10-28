России следует продавать дизельное топливо США только после получения предоплаты, заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак. По его мнению, такой подход позволит оставить разбирательства между демократами и республиканцами самим американцам.

Эксперт допустил, что Дональд Трамп не располагает чрезвычайными полномочиями для быстрой отмены ранее введённых санкций против РФ. Изменение ограничений может затянуться, однако российским поставщикам нет необходимости ждать завершения внутриполитических споров: можно получить оплату, доставить топливо и выгрузить его на американском берегу.

«И пусть в этой ситуации «демократы» и «республиканцы» сами друг с другом разбираются. Пусть грызутся сколько им угодно. Разумеется, такой манёвр надо делать только после предоплаты», — подчеркнул эксперт.

Инициативы противников закупок российского топлива собеседник Общественной Службы Новостей назвал вредными для самих американцев. По его оценке, потребителей прежде всего интересует доступность дизеля, а препятствия поставкам обернутся дальнейшим ростом цен.