«Будут капать на нервы»: Трамп стоит на грани бюрократической войны с Конгрессом

Политические противники Дональда Трампа могут использовать бюрократические задержки, чтобы осложнить ему работу после скандала вокруг спутниковой связи для ВСУ, предположил политолог Сергей Маркелов. По его мнению, оппоненты президента США понимают его стремление быстро принимать решения и готовы намеренно тормозить согласования.

Речь идёт о затягивании рассмотрения документов, придирках к формулировкам и использовании процедур, которые замедляют принятие решений. Такой подход позволяет воздействовать на уязвимое место американского лидера — нетерпимость к промедлению.

«Сбивание темпа согласований, постоянные суды и оспаривания — это очень эффективный метод, так они будут капать ему на нервы», — пояснил собеседник «Абзаца».

По его оценке, процедурные препятствия могут стать одним из немногих доступных противникам Трампа инструментов давления. Эксперт связал такую перспективу с сообщениями о намерении американских законодателей блокировать утверждение президентских кандидатов на государственные должности из-за ограничений против Украины.