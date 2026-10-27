Бунт против Трампа: Нефтяным гигантам США угрожают штрафами и тюрьмой за покупку топлива у Москвы

Американским нефтяным компаниям пригрозили штрафами до миллиона долларов и тюремными сроками до 20 лет за импорт российского дизельного топлива. С таким предупреждением выступил конгрессмен-демократ Джейми Раскин, заявивший, что решение администрации Дональда Трампа об ослаблении санкций не отменяет действующего федерального запрета на закупку российских энергоресурсов. Об этом говорится в письме законодателя представителям нефтяной отрасли.

Обращение Раскин направил Американскому институту нефти, Торговой палате США и Ассоциации производителей топлива и нефтехимической продукции. Конгрессмен предупредил, что компании, участвующие в поставках российского дизеля, могут столкнуться как с гражданской, так и с уголовной ответственностью.

«Те, кто решит пойти на подобный шаг, действуют на свой страх и риск и, несомненно, понесут ответственность по всей строгости закона — будь то при нынешней администрации или при следующей», — подчеркнул демократ.

По словам Раскина, Конгресс ещё в 2022 году законодательно закрепил запрет на импорт российских нефти и нефтепродуктов. Для его отмены предусмотрены специальные процедуры, включая консультации с законодателями и подтверждение выполнения определённых условий. Конгрессмен считает, что администрация Трампа этих требований не выполнила.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Минфина США Скотт Бессент назвал законными закупки российского дизеля. Министр отверг утверждения конгрессменов о том, что действующие законы запрещают Вашингтону импортировать российское топливо. По его словам, администрация Трампа располагает необходимыми юридическими полномочиями для реализации соглашения. Бессент также подчеркнул, что поставки помогут снизить цены на дизель для американских потребителей. Специальная лицензия Минфина США разрешает операции с российским топливом до 7 апреля 2027 года.