Сколько захотят, столько и поставим: Новак раскрыл возможности РФ по экспорту дизеля в США

Россия готова поставить Соединённым Штатам столько дизельного топлива, сколько потребуется американским покупателям, в пределах доступных экспортных объёмов. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак рассказал журналисту Павлу Зарубину в интервью для ИС «Вести».

«Сколько захотят наши партнеры из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить», — пояснил зампред правительства.

По словам Новака, договорённости Москвы и Вашингтона уже отразились на мировом энергетическом рынке. После объявления о дизельной сделке цены, согласно его оценке, снизились примерно на 5–6%. Ранее вице-премьер приводил аналогичную цифру применительно к мировым ценам на дизельное топливо.

При этом расширение поставок в США не должно сказаться на обеспечении российских потребителей. Новак ранее подчёркивал, что за рубеж будут направлять только объёмы топлива, не востребованные внутри страны. Возможности отечественных нефтеперерабатывающих заводов, по его словам, позволяют одновременно удовлетворять внутренний спрос и постепенно восстанавливать экспорт.

Ранее Life.ru рассказывал об отправке первой партии российского дизельного топлива в США. Танкер Agioi Fanendes под флагом Мальты загрузил 40 тысяч тонн топлива 22 октября в порту Приморск и направился к американскому побережью. Его прибытие в Нью-Йорк ожидается 7 ноября. Поставка стала частью договорённостей Москвы и Вашингтона, предусматривающих постепенное увеличение экспорта нефтепродуктов.