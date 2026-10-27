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Опубликовано 27 октября, 18:07

Никаких политических условий: Лавров раскрыл детали дизельной сделки России и США

Лавров назвал дизельную сделку России и США чисто деловой договорённостью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Договорённости России и США о поставках дизельного топлива не предусматривают никаких политических условий или уступок со стороны Москвы. Сделка носит исключительно деловой характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

«Никаких условий — вот мы у вас купим дизельное топливо, а вы что-нибудь сделаете на политическом фронте, на фронте проблем безопасности, в Ормузском ли проливе, или где бы то ни было, — никаких увязок не было вообще», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, вопрос поставок топлива обсуждался в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Вашингтон считает существующий дефицит дизеля не соответствующим потребностям мирового рынка, поэтому стороны договорились о сотрудничестве в этой сфере.

Глава российской дипломатии охарактеризовал такой подход как прагматичный. По его мнению, лидеры двух стран прежде всего руководствуются экономическими интересами и потребностями граждан, не пытаясь использовать торговые соглашения для решения геополитических вопросов.

Лавров отдельно подчеркнул, что Москва и Вашингтон не связывали поставки дизельного топлива с вопросами международной безопасности, включая ситуацию в Ормузском проливе. Таким образом, по версии главы МИД, энергетическая договорённость не предполагает каких-либо дополнительных обязательств за пределами самой сделки.

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Ранее Life.ru сообщал, что первые партии российского дизельного топлива ожидались на американском рынке в течение двух недель. По информации New York Post, поставки планировалось осуществить до промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 3 ноября.

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Наталья Демьянова
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