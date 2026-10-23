Набиуллина: Дизельная сделка с США не повлияет на инфляцию в России

Договорённости России и США по поставкам дизельного топлива не повлияют на российскую инфляцию. Такую оценку дала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, овтечая на вопросы журналистов.

По её словам, объёмы производства дизеля в стране позволяют одновременно удовлетворять внутренний спрос и обеспечивать экспортные поставки. Позицию ЦБ разделяет и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), утверждая, что частичное снятие ограничений на экспорт нефтепродуктов не приведёт к дефициту и росту цен на АЗС внутри нашей страны.

О договорённостях по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки президенты двух стран объявили 9 октября. Минфин США выдал необходимую для этого лицензию. Танкер с 40 тысячами тонн российского дизеля уже направился в Нью-Йорк.