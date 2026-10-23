Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк после сделки Путина и Трампа

Танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк после договорённостей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Судно следует под флагом Мальты, сообщает Reuters со ссылкой на данные финансово-аналитической компании LSEG.

Отправка груза стала первым практическим шагом в реализации топливного соглашения между Москвой и Вашингтоном. Россия согласилась снять собственные ограничения на экспорт дизеля и увеличить его предложение на мировом рынке, в том числе за счёт поставок в США.

Договорённости были достигнуты 9 октября. Их главная цель — снизить стоимость топлива, которая остаётся серьёзной проблемой для американского рынка. После переговоров Россия возобновила экспорт дизеля, ранее ограниченный из-за дефицита горючего внутри страны.

Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке первого танкера вместимостью 40 тысяч тонн. По его словам, за ним последуют другие суда. Москва намерена обеспечивать американских покупателей топливом с учётом возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее Трамп заявлял, что первоначальный объём поставок российского дизеля на мировой рынок составит 300 тысяч тонн. В ноябре его планируется увеличить ещё на 500 тысяч тонн, а затем экспортировать дополнительный миллион тонн.

Накануне американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что соглашение России и США по поставкам дизельного топлива призвано улучшить ситуацию на мировых энергетических рынках и помочь сдержать высокие цены. По словам главы Госдепартамента, Вашингтон учитывает не только собственные потребности в топливе, но и сложную обстановку в мировой экономике.