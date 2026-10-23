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Опубликовано 23 октября, 08:22

Минэнерго отвергло опасения по поводу роста цен на бензин из-за импорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LIVEK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LIVEK

Импортный бензин занимает небольшую долю российского рынка и не способен заметно повлиять на средние цены на заправках. Потребность в зарубежных поставках продолжает сокращаться, заявили в Минэнерго РФ.

Так ведомство отреагировало на появившиеся 22 октября сообщения о возможном подорожании топлива из-за расходов на его ввоз. Министерство подчеркнуло, что подобные оценки не получили официального подтверждения.

«Данный объём позволяет сбалансировать спрос и предложение топлива в России и не может оказывать существенного влияния на его среднюю цену», — пояснили в Минэнерго.

По оценке ведомства, обеспеченность рынка улучшается: нефтеперерабатывающие заводы возобновляют работу после ремонта, а сезонное потребление снижается. При этом продолжает действовать импортный демпфер — механизм, призванный сдерживать рост стоимости горючего.

В России топливный демпфер применяется с 2019 года. Когда экспортная стоимость нефтепродуктов превышает установленную внутреннюю, государство компенсирует производителям часть разницы. При обратном соотношении нефтяные компании перечисляют средства в бюджет.

Летом 2026 года на фоне перебоев с поставками поддержку распространили на импортный бензин. Также предусмотрены выплаты по средним дистиллятам до 30 июня 2027 года. Для зарубежного дизеля механизм действует при введении экспортных ограничений.

Новак заявил о сохраняющемся дефиците бензина в России
Новак заявил о сохраняющемся дефиците бензина в России

Ранее Life.ru сообщал об увеличении производства бензина и дизельного топлива в России. На совещании у вице-премьера Александра Новака также обсуждали создание дополнительных запасов нефтепродуктов и контроль цен на АЗС.

Больше новостей о ценах на бензин, поставках топлива и решениях правительства — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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