Минэнерго отвергло опасения по поводу роста цен на бензин из-за импорта

Импортный бензин занимает небольшую долю российского рынка и не способен заметно повлиять на средние цены на заправках. Потребность в зарубежных поставках продолжает сокращаться, заявили в Минэнерго РФ.

Так ведомство отреагировало на появившиеся 22 октября сообщения о возможном подорожании топлива из-за расходов на его ввоз. Министерство подчеркнуло, что подобные оценки не получили официального подтверждения.

«Данный объём позволяет сбалансировать спрос и предложение топлива в России и не может оказывать существенного влияния на его среднюю цену», — пояснили в Минэнерго.

По оценке ведомства, обеспеченность рынка улучшается: нефтеперерабатывающие заводы возобновляют работу после ремонта, а сезонное потребление снижается. При этом продолжает действовать импортный демпфер — механизм, призванный сдерживать рост стоимости горючего.

В России топливный демпфер применяется с 2019 года. Когда экспортная стоимость нефтепродуктов превышает установленную внутреннюю, государство компенсирует производителям часть разницы. При обратном соотношении нефтяные компании перечисляют средства в бюджет.

Летом 2026 года на фоне перебоев с поставками поддержку распространили на импортный бензин. Также предусмотрены выплаты по средним дистиллятам до 30 июня 2027 года. Для зарубежного дизеля механизм действует при введении экспортных ограничений.

Ранее Life.ru сообщал об увеличении производства бензина и дизельного топлива в России. На совещании у вице-премьера Александра Новака также обсуждали создание дополнительных запасов нефтепродуктов и контроль цен на АЗС.