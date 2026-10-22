Новак призвал скорректировать ценообразование на топливо в России

Вице-премьер России Александр Новак указал на необходимость продолжить корректировку ценообразования на нефтепродукты в стране. Соответствующее заявление он сделал по итогам совещания о ситуации на топливном рынке с участием представителей федеральных ведомств, региональных властей и отраслевых компаний, его слова приводит пресс-служба правительства РФ.

Одной из главных тем встречи стала борьба с нарушениями при продаже бензина и дизельного топлива. Федеральная антимонопольная служба отчиталась о 74 возбуждённых делах и 105 выданных предупреждениях. Кроме того, в 45 регионах уже заключено 127 соглашений между местными властями и независимыми АЗС, направленных на стабилизацию цен.

При этом Минэнерго сообщило об улучшении ситуации с обеспечением страны топливом. Благодаря запуску новых производственных мощностей, организации импорта и введению в оборот внеклассового топлива удалось увеличить выпуск бензина и дизеля. Одновременно продолжается формирование дополнительных запасов нефтепродуктов.

Отдельно участники совещания рассмотрели обстановку в Красноярском и Ставропольском краях, Пензенской, Ростовской, Ульяновской и Омской областях, Карелии и Башкортостане. ФАС также представила результаты работы по пресечению нарушений в Ленинградской и Кемеровской областях, Красноярском крае и Хакасии.

Для контроля за поставками власти продолжают актуализировать сведения в государственной информационной системе ТЭК. Она позволяет отслеживать запасы топлива и работу автозаправочной инфраструктуры в каждом регионе, чтобы при необходимости оперативно принимать меры.

«Видим положительную динамику на рынке топлива, которая была достигнута благодаря совместным усилиям федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний. Необходимо продолжить активную работу по основным направлениям. Это и корректировка ценообразования на нефтепродукты, сбор данных по всем регионам для возможности принятия оперативных решений, продолжение заключения соглашений с независимыми участниками рынка», — отметил Новак.

Ранее Александр Новак поручил усилить снабжение российских регионов топливом. По итогам предыдущего совещания вице-премьер потребовал от профильных ведомств и нефтяных компаний ускорить меры по стабилизации рынка и оперативно реагировать на необоснованное повышение цен. Особое внимание тогда уделили обеспечению бензином и дизельным топливом шести регионов, включая Кемеровскую и Архангельскую области, Алтайский и Камчатский края.