Цены под контроль: Новак дал поручения по топливу для регионов

Отраслевым компаниям и профильным министерствам предстоит ускорить дополнительные шаги по снабжению регионов топливом, чтобы удержать стабильность на рынке и выровнять баланс между выпуском и потреблением нефтепродуктов. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак, сообщили в правительстве России по итогам совещания о положении дел на топливном рынке.

«...а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен», — отмечено в сообщении кабмина.

На встрече руководители субъектов доложили о том, как обстоят дела с топливом, как работает сеть автозаправок и какие дополнительные шаги предпринимаются для покрытия спроса на местах.

Отдельно разобрали положение в нескольких регионах. Речь шла об Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, а также о Кабардино-Балкарии и Хакасии.

Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба открыла 67 дел из-за нарушений на топливном рынке страны. Кроме того, ведомство вынесло 99 предупреждений. Эти данные также прозвучали на совещании о ситуации с бензином, о чём сообщили в правительстве России.