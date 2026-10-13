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Регион
Опубликовано 13 октября, 15:44

Цены под контроль: Новак дал поручения по топливу для регионов

Новак поручил усилить меры по снабжению регионов топливом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отраслевым компаниям и профильным министерствам предстоит ускорить дополнительные шаги по снабжению регионов топливом, чтобы удержать стабильность на рынке и выровнять баланс между выпуском и потреблением нефтепродуктов. Такое поручение дал вице-премьер Александр Новак, сообщили в правительстве России по итогам совещания о положении дел на топливном рынке.

«...а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен», — отмечено в сообщении кабмина.

На встрече руководители субъектов доложили о том, как обстоят дела с топливом, как работает сеть автозаправок и какие дополнительные шаги предпринимаются для покрытия спроса на местах.

Отдельно разобрали положение в нескольких регионах. Речь шла об Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, а также о Кабардино-Балкарии и Хакасии.

Новак: Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет
Новак: Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет

Ранее Life.ru рассказывал, что Федеральная антимонопольная служба открыла 67 дел из-за нарушений на топливном рынке страны. Кроме того, ведомство вынесло 99 предупреждений. Эти данные также прозвучали на совещании о ситуации с бензином, о чём сообщили в правительстве России.

Больше новостей о ценах, топливном рынке и решениях правительства — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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