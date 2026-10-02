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Опубликовано 2 октября, 15:16

Новак: Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, летом на фоне дефицита потребление топлива увеличивалось. Спрос в этом году оказался частично выше прошлогоднего: некоторые автомобилисты старались заранее запастись дополнительными объёмами бензина.

«Мы не наблюдаем ажиотажного спроса в настоящее время, потому что люди понимают, что можно заправиться. И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит», — сказал Новак.

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Ранее Life.ru рассказывал, что власти потребовали максимально оперативно принимать меры для устранения локального дефицита. Новак поручил ведомствам следить за снабжением регионов и динамикой цен, а ФАС продолжила проверять участников топливного рынка.

Больше новостей о ценах, топливном рынке и решениях правительства — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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