Новак: Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет

Ажиотажного спроса на бензин в России сейчас нет. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, летом на фоне дефицита потребление топлива увеличивалось. Спрос в этом году оказался частично выше прошлогоднего: некоторые автомобилисты старались заранее запастись дополнительными объёмами бензина.

«Мы не наблюдаем ажиотажного спроса в настоящее время, потому что люди понимают, что можно заправиться. И это правильно, потому что ажиотажный спрос, наоборот, увеличивает дефицит», — сказал Новак.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти потребовали максимально оперативно принимать меры для устранения локального дефицита. Новак поручил ведомствам следить за снабжением регионов и динамикой цен, а ФАС продолжила проверять участников топливного рынка.