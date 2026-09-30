Росстат: Дизель подешевел на 60 копеек, бензин — на 2 копейки

Средняя стоимость автомобильного бензина в России с 22 по 28 сентября снизилась на две копейки — до 78,5 рубля за литр. Дизельное топливо за неделю подешевело заметнее — сразу на 60 копеек, до 86,77 рубля. Такие данные приводит Росстат.

Снижение зафиксировано и у бензина АИ-92. Средняя цена этой марки уменьшилась на восемь копеек и составила 74,51 рубля за литр.

Бензин стал дешевле в 22 российских регионах. Сильнее всего цены снизились в Крыму — на 3,9%. На втором месте оказалась Рязанская область, где стоимость топлива уменьшилась на 2,4%.

В то же время в Москве автомобильный бензин за неделю подешевел на 0,1%.

Неделей ранее снижение особенно заметно было у дизельного топлива. С 15 по 21 сентября оно подешевело сразу на 68 копеек — до 87,37 рубля за литр. Тогда же на одну копейку снизилась средняя стоимость АИ-92, а бензин стал дешевле в 24 регионах страны.

Снижение цен в отдельных субъектах фиксировалось и неделей раньше. Life.ru сообщал, что бензин подешевел в 21 регионе России, причём наиболее заметное падение стоимости тогда пришлось на Севастополь, Крым, Новосибирскую и Томскую области.