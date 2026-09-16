Бензин за неделю подешевел в 21 регионе России

Стоимость автомобильного бензина снизилась в 21 регионе России в период с 8 по 14 сентября. Соответствующий расчёт опубликовало РИА «Новости» на основе данных Росстата.

Сильнее всего за неделю бензин подешевел в Севастополе — на 6,77%. В Крыму снижение стоимости топлива превысило 2%.

Более чем на 1% цены на бензин снизились также в Новосибирской и Томской областях. Ещё в 17 регионах изменение стоимости оказалось менее значительным и не превысило 1%.

Снижение более чем на 0,5% зафиксировали в Тыве, Забайкальском и Алтайском краях, а также в Кировской, Калужской, Свердловской, Вологодской, Пензенской, Тюменской и Иркутской областях.

В Калмыкии, Приморском крае, Санкт-Петербурге, а также Липецкой, Курской, Нижегородской и Сахалинской областях цены также снизились, но менее чем на 0,5%.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские власти продилил ограничения на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для производителей. Такие меры обусловлены необходимостью сохранить стабильность внутреннего топливного рынка.