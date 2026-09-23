Дизель в России за неделю подешевел на 68 копеек

Дизельное топливо в России за неделю подешевело сразу на 68 копеек — до 87,37 рубля за литр. Такие данные следуют из материалов Росстата за период с 14 по 21 сентября.

Небольшое снижение зафиксировано и по бензину АИ-92. Его средняя стоимость уменьшилась на одну копейку — до 74,59 рубля за литр. Кроме того, бензин в целом подешевел сразу в 24 регионах страны. Самое заметное снижение Росстат зафиксировал в Крыму — на 4,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге стоимость автомобильного бензина за неделю практически не изменилась.

Ранее Life.ru писал, что с 8 по 14 сентября бензин подешевел сразу в 21 регионе России. Тогда сильнее всего цены снизились в Севастополе — на 6,77%, а в Крыму падение превысило 2%. Более чем на процент бензин также подешевел в Новосибирской и Томской областях. Новые данные Росстата показывают, что география снижения цен за неделю расширилась ещё на несколько регионов.