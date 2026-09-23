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Регион
Опубликовано 23 сентября, 12:13

Цены на бензин под контролем: ФАС выдала участникам рынка 88 предупреждений

ФАС возбудила 55 антимонопольных дел из-за нарушений на рынке топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nadya So

ФАС выдала участникам российского топливного рынка 88 предупреждений, после исполнения 51 из них компании снизили цены. Об этом глава ведомства Максим Шаскольский сообщил на совещании территориальных управлений службы в Мурманске.

По его словам, стоимость моторного топлива находится под постоянным наблюдением антимонопольного органа. Региональным подразделениям поручено отслеживать динамику цен и оперативно реагировать на возможные нарушения. Выявление таких случаев Шаскольский назвал одной из приоритетных задач.

Одновременно ФАС возбудила 55 антимонопольных дел. В 39 случаях речь идёт о возможном злоупотреблении доминирующим положением, ещё 16 связаны с признаками антиконкурентных соглашений. Ведомство также намерено сделать механизм формирования стоимости топлива более прозрачным на всех этапах — от производителя до конечного покупателя.

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Ранее Life.ru сообщал, что к середине сентября средняя цена бензина в России достигла 78,51 рубля за литр, а в отдельных регионах сохранялись перебои и ограничения на АЗС. Власти тогда усилили контроль за внутренним топливным рынком.

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Владимир Озеров
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