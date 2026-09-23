Цены на бензин под контролем: ФАС выдала участникам рынка 88 предупреждений

ФАС выдала участникам российского топливного рынка 88 предупреждений, после исполнения 51 из них компании снизили цены. Об этом глава ведомства Максим Шаскольский сообщил на совещании территориальных управлений службы в Мурманске.

По его словам, стоимость моторного топлива находится под постоянным наблюдением антимонопольного органа. Региональным подразделениям поручено отслеживать динамику цен и оперативно реагировать на возможные нарушения. Выявление таких случаев Шаскольский назвал одной из приоритетных задач.

Одновременно ФАС возбудила 55 антимонопольных дел. В 39 случаях речь идёт о возможном злоупотреблении доминирующим положением, ещё 16 связаны с признаками антиконкурентных соглашений. Ведомство также намерено сделать механизм формирования стоимости топлива более прозрачным на всех этапах — от производителя до конечного покупателя.

Ранее Life.ru сообщал, что к середине сентября средняя цена бензина в России достигла 78,51 рубля за литр, а в отдельных регионах сохранялись перебои и ограничения на АЗС. Власти тогда усилили контроль за внутренним топливным рынком.