В Сириусе временно приостановили работу АЗС из-за мер безопасности
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Работу автозаправочных станций на федеральной территории Сириус временно приостановили из соображений безопасности. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин.
Решение приняли Минэнерго России совместно с топливными компаниями. Ограничения распространяются на АЗС, расположенные в границах федеральной территории.
«По соображениям безопасности Минэнерго России совместно с топливными компаниями принято решение о приостановке работы АЗС, расположенных в границах федеральной территории Сириус», — сообщил Плишкин.
Что именно стало причиной введения дополнительных мер безопасности, глава администрации не уточнил. Сроки возобновления работы заправок также пока не называются.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Сочи и Сириус. Тогда на территории нефтебазы произошло возгорание, а обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам. Власти сообщали, что пострадавших, по предварительным данным, не было.
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