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Опубликовано 19 сентября, 07:42

В Сириусе временно приостановили работу АЗС из-за мер безопасности

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Работу автозаправочных станций на федеральной территории Сириус временно приостановили из соображений безопасности. Об этом сообщил глава местной администрации Дмитрий Плишкин.

Решение приняли Минэнерго России совместно с топливными компаниями. Ограничения распространяются на АЗС, расположенные в границах федеральной территории.

«По соображениям безопасности Минэнерго России совместно с топливными компаниями принято решение о приостановке работы АЗС, расположенных в границах федеральной территории Сириус», — сообщил Плишкин.

Что именно стало причиной введения дополнительных мер безопасности, глава администрации не уточнил. Сроки возобновления работы заправок также пока не называются.

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Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на Сочи и Сириус. Тогда на территории нефтебазы произошло возгорание, а обломки БПЛА обнаружили по нескольким адресам. Власти сообщали, что пострадавших, по предварительным данным, не было.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и мерах безопасности — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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