Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 12:52

Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах

Александр Новак. Обложка © Life.ru

Александр Новак. Обложка © Life.ru

Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам усилить контроль за ценами на топливо в регионах. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.

Отдельно ведомства изучат снабжение Омской и Томской областей. В кабмине подчеркнули, что решения для устранения локального дефицита топлива и стабилизации цен необходимо принимать как можно быстрее.

Какие именно дополнительные меры могут потребоваться в этих регионах, правительство пока не уточнило. Поручение касается как поставок горючего, так и цен на внутреннем рынке.

Лимиты на продажу бензина в Самарской области снимут после 30 сентября
Лимиты на продажу бензина в Самарской области снимут после 30 сентября

Ранее сообщалось, что ФАС выдала участникам российского топливного рынка 88 предупреждений, после исполнения 51 из них компании снизили цены. Региональным подразделениям поручено отслеживать динамику цен и оперативно реагировать на возможные нарушения. Выявление таких случаев названо одной из приоритетных задач.

Больше новостей о ценах, решениях ЦБ и российской экономике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Александр Новак
  • Ситуация с бензином
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar