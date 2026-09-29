Новак поручил усилить контроль за ценами на топливо в регионах
Александр Новак. Обложка © Life.ru
Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам усилить контроль за ценами на топливо в регионах. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.
Отдельно ведомства изучат снабжение Омской и Томской областей. В кабмине подчеркнули, что решения для устранения локального дефицита топлива и стабилизации цен необходимо принимать как можно быстрее.
Какие именно дополнительные меры могут потребоваться в этих регионах, правительство пока не уточнило. Поручение касается как поставок горючего, так и цен на внутреннем рынке.
Ранее сообщалось, что ФАС выдала участникам российского топливного рынка 88 предупреждений, после исполнения 51 из них компании снизили цены. Региональным подразделениям поручено отслеживать динамику цен и оперативно реагировать на возможные нарушения. Выявление таких случаев названо одной из приоритетных задач.
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