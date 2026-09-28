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Регион
Опубликовано 28 сентября, 13:09

Лимиты на продажу бензина в Самарской области снимут после 30 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Самарской области планируют отказаться от лимитов на продажу бензина и дизельного топлива после 30 сентября. Предложение поддержал губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона.

Ограничения действуют до конца сентября. Врио министра промышленности и торговли области Денис Гурков предложил не продлевать их, поскольку поставки топлива стали стабильнее. Губернатор согласился, но поручил продолжать работу с компаниями, чтобы проблемы с логистикой не заставили вновь вводить лимиты.

При этом Гурков назвал ситуацию «стабильно напряжённой». По его словам, на заправках крупных нефтяных компаний дизель продаётся свободно, АИ-92 почти всегда есть в наличии, а с АИ-95 сложности сохраняются.

Лимиты ввели в конце июня. За одну заправку легкового автомобиля разрешалось купить до 40 литров бензина или до 100 литров дизеля. Для грузовиков предел составлял 300 литров дизельного топлива.

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Ранее сообщалось, что маржа независимых российских АЗС при продаже бензина АИ-95 с июня по сентябрь выросла на 29,5% — до 6,89 рубля с литра. Ещё заметнее увеличился показатель по дизельному топливу — на 57,3%, до 6,12 рубля с литра. При этом динамика различается в зависимости от вида горючего. Маржа АИ-92 в июле достигала 7,82 рубля с литра, но к сентябрю сократилась более чем вдвое — до 3,43 рубля. Продажи АИ-95, напротив, стали для независимых заправок выгоднее. Аналитики связывают ситуацию с тем, что в июне и июле владельцы АЗС оперативно переносили рост оптовой стоимости топлива в розничные цены.

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Татьяна Миссуми
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