Лимиты на продажу бензина в Самарской области снимут после 30 сентября

В Самарской области планируют отказаться от лимитов на продажу бензина и дизельного топлива после 30 сентября. Предложение поддержал губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании правительства региона.

Ограничения действуют до конца сентября. Врио министра промышленности и торговли области Денис Гурков предложил не продлевать их, поскольку поставки топлива стали стабильнее. Губернатор согласился, но поручил продолжать работу с компаниями, чтобы проблемы с логистикой не заставили вновь вводить лимиты.

При этом Гурков назвал ситуацию «стабильно напряжённой». По его словам, на заправках крупных нефтяных компаний дизель продаётся свободно, АИ-92 почти всегда есть в наличии, а с АИ-95 сложности сохраняются.

Лимиты ввели в конце июня. За одну заправку легкового автомобиля разрешалось купить до 40 литров бензина или до 100 литров дизеля. Для грузовиков предел составлял 300 литров дизельного топлива.

Ранее сообщалось, что маржа независимых российских АЗС при продаже бензина АИ-95 с июня по сентябрь выросла на 29,5% — до 6,89 рубля с литра. Ещё заметнее увеличился показатель по дизельному топливу — на 57,3%, до 6,12 рубля с литра. При этом динамика различается в зависимости от вида горючего. Маржа АИ-92 в июле достигала 7,82 рубля с литра, но к сентябрю сократилась более чем вдвое — до 3,43 рубля. Продажи АИ-95, напротив, стали для независимых заправок выгоднее. Аналитики связывают ситуацию с тем, что в июне и июле владельцы АЗС оперативно переносили рост оптовой стоимости топлива в розничные цены.