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Опубликовано 24 сентября, 14:36

ЦБ: Предложение топлива в России восстановится до конца 2026 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банк России ожидает восстановления предложения топлива до конца 2026 года. Об этом регулятор сообщил, отвечая на вопросы пользователей в соцсетях. В ЦБ пояснили, что правительство и региональные власти принимают меры для нормализации ситуации на топливном рынке. Сам регулятор продолжит политику, направленную на снижение инфляции.

«По нашему прогнозу, в этом году предложение топлива восстановится, а при нашей последовательной политике инфляция в следующем году снизится до 4% и останется на этом уровне в дальнейшем», — говорится в ответе Банка России.

По действующему прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2026 года составит 6–7%. Регулятор сообщил, что в этой оценке уже учтены рост цен на бензин и предстоящая индексация тарифов ЖКХ.

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Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе Банка России на 2026–2027 годы. Цель в 4% на следующий год регулятор подтвердил по итогам заседания 11 сентября.

Больше новостей о ценах, решениях ЦБ и российской экономике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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