ЦБ дал прогноз по инфляции на 2026–2027 годы

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне 6–7% по итогам 2026 года. Согласно базовому сценарию, в 2027 году она вернётся к целевому уровню 4% и будет находиться на цели в дальнейшем. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.

«В базовом сценарии с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году, вернётся к 4,0% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сообщили в Банке России.

В июле текущий рост цен с сезонной корректировкой ускорился до 11,6% в пересчёте на год после 5,3% во втором квартале. Показатель базовой инфляции вырос до 7% после 4,6% кварталом ранее. Существенное влияние на ценовую динамику оказали волатильные категории товаров — моторное топливо и плодоовощная продукция. Рост цен на топливо, по оценке регулятора, отразился и на устойчивой инфляции. Диапазон её оценки был повышен до 5–6% в годовом выражении. Годовая инфляция на 7 сентября, по оценке ЦБ, составила 6,3%.

Ранее Банк России на заседании 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. Это первое сохранение после десяти подряд снижений. Регулятор объяснил паузу существенным усилением текущего ценового давления и ростом проинфляционных рисков.