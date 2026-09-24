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Опубликовано 24 сентября, 08:47

Дефицит бюджета России в 2027–2029 гг. составит около 2% ВВП в год

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дефицит федерального бюджета России в 2027–2029 годах планируется удерживать примерно на уровне 2% ВВП ежегодно. Такие параметры будущей трёхлетки представил Минфин РФ.

«Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно», — говорится в сообщении ведомства.

Новые показатели заложены в проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ 24 сентября рассматривает Правительство России, после чего его направят в Госдуму.

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Ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин оценил ожидаемый дефицит бюджета примерно в 2% ВВП. Расчёты сделаны исходя из консервативной цены нефти около 50 долларов за баррель.

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Татьяна Миссуми
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