До семи рублей с литра: На каком топливе АЗС стали зарабатывать больше

Маржа независимых российских АЗС при продаже бензина АИ-95 с июня по сентябрь выросла на 29,5% — до 6,89 рубля с литра. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты.

Ещё заметнее увеличился показатель по дизельному топливу — на 57,3%, до 6,12 рубля с литра. При этом динамика различается в зависимости от вида горючего. Маржа АИ-92 в июле достигала 7,82 рубля с литра, но к сентябрю сократилась более чем вдвое — до 3,43 рубля. Продажи АИ-95, напротив, стали для независимых заправок выгоднее.

Аналитики связывают ситуацию с тем, что в июне и июле владельцы АЗС оперативно переносили рост оптовой стоимости топлива в розничные цены. За месяц бензин на независимых заправках подорожал в среднем на шесть-семь рублей с литра.

Обычно летом маржа снижается из-за сезонного спроса и роста закупочных цен. Независимые сети приобретают топливо на бирже или по мелкооптовым договорам и сильнее зависят от колебаний рынка. Годом ранее к сентябрю маржа бензина ушла в минус: каждый проданный литр приносил заправкам убыток около 2,14 рубля. Дизель при этом оставался прибыльным — маржа составляла 6,68 рубля с литра.

Ранее сообщалось, что ФАС выдала участникам российского топливного рынка 88 предупреждений, после исполнения 51 из них компании снизили цены. В 39 случаях речь идёт о возможном злоупотреблении доминирующим положением, ещё 16 связаны с признаками антиконкурентных соглашений. Ведомство также намерено сделать механизм формирования стоимости топлива более прозрачным на всех этапах — от производителя до конечного покупателя.