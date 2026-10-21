Юнашев узнал у Новака, хватит ли России топлива после поставок дизеля в США

Возобновление экспорта российского дизельного топлива в США и другие страны не должно сказаться на обеспечении внутреннего рынка. Об этом корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил вице-премьер РФ Александр Новак, подчеркнув, что за рубеж будут отправлять только те объёмы, которые не нужны российским потребителям.

Новак ответил Юнашеву на вопрос об обеспеченности России топливом на фоне экспорта дизеля. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE»

«Мощности нефтеперерабатывающих заводов у нас больше, чем внутреннее потребление. И мы всегда экспортировали на внешние рынки. Естественно, экспортировать мы будем только то, что не будет востребовано на внутреннем рынке», — пообещал чиновник.

По словам Новака, российские нефтеперерабатывающие предприятия способны производить больше топлива, чем требуется стране. Поэтому власти рассчитывают одновременно обеспечивать внутренний спрос и возобновлять поставки зарубежным покупателям.

Первый танкер с российским дизелем планируют отправить в США уже 22 октября. Судно должно перевезти 40 тысяч тонн топлива, после чего ожидаются следующие партии. Вице-премьер уточнил, что коммерческие договорённости находятся на завершающей стадии.

При этом санкционных препятствий для поставок, по оценке Новака, больше нет. Он пояснил, что ограничения сняты в том числе с перевозки и страхования российского дизельного топлива. Это позволяет организовать морскую транспортировку без прежних барьеров.

Ранее Life.ru сообщал, что Новак анонсировал отправку первого танкера с российским дизелем в США. Поставки стали возможны после договорённостей Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутых 9 октября. Американский Минфин выдал специальное разрешение на операции с российским дизелем, действующее до 7 апреля 2027 года.