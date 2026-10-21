Путин: После решения по дизелю цены на мировых рынках упали на 5-6%

Мировые цены на дизельное топливо снизились на 5–6% после решения о возобновлении российских поставок на международные рынки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, оценивая первые результаты договорённостей с США.

Речь идёт о соглашении, достигнутом 9 октября в ходе телефонного разговора Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Вашингтон временно ослабил санкционные ограничения на российский дизель, после чего Москва приступила к восстановлению экспортных поставок.

Ещё 12 октября вице-премьер Александр Новак сообщал о снижении мировых цен на дизель на 5–6%. Он также допустил, что к концу года Россия сможет увеличить экспорт до 3–3,5 миллиона тонн ежемесячно, вернувшись к докризисным объёмам.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин договорился с Трампом о поставках более 300 тысяч тонн российского дизеля на американский и мировой рынки. Ещё 500 тысяч тонн планируется отправить в ноябре, а затем дополнительно миллион тонн. Трамп поблагодарил российского коллегу за соглашение, признав, что США нуждаются в дополнительных объёмах топлива для снижения цен.

Кроме того, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о намерении Москвы развивать экономическое сотрудничество с Вашингтоном и за пределами топливной сферы. По его словам, договорённости по дизелю могут стать основой для новых совместных проектов, а российская сторона продолжит объяснять американским партнёрам, какой ущерб санкции наносят экономике самих США.