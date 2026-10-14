Не только дизель: Дмитриев раскрыл планы России на новые экономические проекты с США

Россия намерена развивать экономическое сотрудничество с США, не ограничиваясь договорённостями о поставках дизельного топлива. Москва также продолжит объяснять Вашингтону, почему американские санкции наносят ущерб самим Соединённым Штатам. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

По словам Дмитриева, работа ведётся по поручению Владимира Путина. Помимо топливной сделки, стороны могут рассматривать другие совместные инвестиционные и экономические проекты. Подобное взаимодействие, считает он, отвечает интересам обеих стран и способно принести пользу мировым рынкам.

«Мы продолжим экономическое взаимодействие, как президент РФ Владимир Путин поручает. Это не только сделка по дизелю, это и много других возможностей экономически-инвестиционного сотрудничества с США», — подчеркнул глава РФПИ.

Отдельное внимание Дмитриев уделил американским ограничениям. По его оценке, санкционная политика Вашингтона в первую очередь бьёт по собственным гражданам и экономике США, включая сельскохозяйственный сектор.

Спецпредставитель российского лидера заверил, что Москва намерена на конкретных примерах показывать американским партнёрам последствия подобных решений. При этом он не уточнил, какие именно новые совместные проекты сейчас обсуждаются и на какой стадии находятся переговоры.

Заявление прозвучало на фоне договорённостей Москвы и Вашингтона о поставках российского дизеля. Ранее Дональд Трамп объявил о закупке более 300 тысяч тонн топлива для американского и мирового рынков. США также временно ослабили санкционные ограничения для обеспечения этих поставок.

Ранее Life.ru сообщал о продолжении переговоров Дмитриева с американской стороной по крупным экономическим проектам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что глава РФПИ поддерживает рабочие контакты с представителями Вашингтона и рассматривает возможности реализации совместных инициатив.