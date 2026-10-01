Песков: Дмитриев продолжает обсуждать с США крупные экономические проекты

Кирилл Дмитриев продолжает рабочие контакты с американскими представителями и обсуждает возможность реализации крупных экономических проектов между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о поездке спецпредставителя в США.

Журналисты также спросили, успел ли спецпредставитель доложить Владимиру Путину о своей поездке и стоит ли ждать нового визита американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. На вопрос об итогах визита Песков ответил, что переговоры все ещё ведутся.

«Контакты на рабочем уровне с представителями США продолжаются. Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, крупных, была бы выгодна и РФ, и США», — ответил он.

Ранее Кирилл Дмитриев, комментируя свою недавнюю поездку в США, отметил, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по нескольким направлениям, включая энергетику. Он выразил уверенность, что Россия сможет развивать экономические проекты с другими странами, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Глава РФПИ отметил, что в энергетике и многих других сферах Россия и США могут вместе реализовывать успешные проекты, как это было и раньше. Дмитриев добавил, что диалог продолжится, а позиция России, по его словам, всегда остаётся чёткой и понятной.