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Регион
Опубликовано 1 октября, 12:41

Песков: Дмитриев продолжает обсуждать с США крупные экономические проекты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев продолжает рабочие контакты с американскими представителями и обсуждает возможность реализации крупных экономических проектов между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о поездке спецпредставителя в США.

Журналисты также спросили, успел ли спецпредставитель доложить Владимиру Путину о своей поездке и стоит ли ждать нового визита американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. На вопрос об итогах визита Песков ответил, что переговоры все ещё ведутся.

«Контакты на рабочем уровне с представителями США продолжаются. Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, крупных, была бы выгодна и РФ, и США», — ответил он.

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Ранее Кирилл Дмитриев, комментируя свою недавнюю поездку в США, отметил, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по нескольким направлениям, включая энергетику. Он выразил уверенность, что Россия сможет развивать экономические проекты с другими странами, несмотря на сохраняющиеся разногласия. Глава РФПИ отметил, что в энергетике и многих других сферах Россия и США могут вместе реализовывать успешные проекты, как это было и раньше. Дмитриев добавил, что диалог продолжится, а позиция России, по его словам, всегда остаётся чёткой и понятной.

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Юлия Сафиулина
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