Дмитриев назвал темы диалога между США и Россией
Дмитриев: Россия и США продолжают диалог по многим направлениям
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Россия и США продолжают переговоры сразу по нескольким направлениям, в том числе в энергетике. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя свою недавнюю поездку в Соединённые Штаты.
«Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике», — сказал он.
По словам Дмитриева, для Москвы важно, чтобы российскую позицию услышали зарубежные партнёры. Он выразил уверенность, что Россия сможет развивать экономические проекты с другими странами, несмотря на сохраняющиеся разногласия.
«В энергетике и во многих других сферах Россия и США могут развивать успешные проекты вместе, как было и раньше. Поэтому продолжим диалог, и важно, чтобы позиция России была услышана, и позиция России, как всегда, очень чёткая и понятная», — сказал глава РФПИ.
Ранее Life.ru писал, что ещё в конце августа Дмитриев подтверждал сохранение каналов диалога между Москвой и Вашингтоном. В начале сентября Уиткофф и Кушнер приезжали в Москву и встречались с российской стороной. При этом конкретных договорённостей по совместным экономическим проектам Москва и Вашингтон публично пока не объявляли.
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