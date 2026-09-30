Дмитриев назвал темы диалога между США и Россией

Россия и США продолжают переговоры сразу по нескольким направлениям, в том числе в энергетике. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя свою недавнюю поездку в Соединённые Штаты.

«Двигаемся, диалог продолжается по многим направлениям, в том числе по энергетике», — сказал он.

По словам Дмитриева, для Москвы важно, чтобы российскую позицию услышали зарубежные партнёры. Он выразил уверенность, что Россия сможет развивать экономические проекты с другими странами, несмотря на сохраняющиеся разногласия.

«В энергетике и во многих других сферах Россия и США могут развивать успешные проекты вместе, как было и раньше. Поэтому продолжим диалог, и важно, чтобы позиция России была услышана, и позиция России, как всегда, очень чёткая и понятная», — сказал глава РФПИ.