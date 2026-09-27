«Мягко говоря»: В Кремле описали нынешнее состояние отношений России и США

Отношения Москвы и Вашингтона по-прежнему остаются сложными, несмотря на контакты между двумя странами. Так нынешнее состояние российско-американских связей охарактеризовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всё-таки по-прежнему двусторонние отношения [России и Соединённых Штатов] находятся, ну, мягко говоря, не в лучшей форме», — сказал Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

При этом Москва продолжает взаимодействовать с американской стороной. Ранее Песков отмечал, что Кремль положительно оценил то, каким образом президент России Владимир Путин был приглашён на саммит G20 в США.

Вместе с тем представитель Кремля призвал не делать из этого далеко идущих выводов. По его словам, российская сторона признательна за такой шаг Вашингтона, однако состояние двусторонних отношений пока не даёт оснований для более широких выводов.