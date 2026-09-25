«Почти всё сведено к нулю»: Путин оценил экономические связи России и США
Путин заявил, что экономические отношения России и США почти сведены к нулю
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Экономические отношения России и США сейчас практически сведены к нулю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Санкт-Петербурге 25 сентября.
«У нас с Соединёнными Штатами сегодня всё почти [в экономике] сведено к нулю», — сказал глава государства.
Подробностей о конкретных отраслях или объёмах двусторонней торговли в приведённой реплике Путин не привёл. Речь шла именно об общей оценке нынешнего уровня экономического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По его словам, американская сторона направила приглашение российскому президенту для участия во встрече лидеров «двадцатки».
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