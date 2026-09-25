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Опубликовано 25 сентября, 18:01

«Почти всё сведено к нулю»: Путин оценил экономические связи России и США

Путин заявил, что экономические отношения России и США почти сведены к нулю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Экономические отношения России и США сейчас практически сведены к нулю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Санкт-Петербурге 25 сентября.

«У нас с Соединёнными Штатами сегодня всё почти [в экономике] сведено к нулю», — сказал глава государства.

Подробностей о конкретных отраслях или объёмах двусторонней торговли в приведённой реплике Путин не привёл. Речь шла именно об общей оценке нынешнего уровня экономического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Песков: Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США по вопросам экономики
Песков: Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США по вопросам экономики

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По его словам, американская сторона направила приглашение российскому президенту для участия во встрече лидеров «двадцатки».

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Полина Никифорова
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