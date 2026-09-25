«Почти всё сведено к нулю»: Путин оценил экономические связи России и США

Экономические отношения России и США сейчас практически сведены к нулю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Санкт-Петербурге 25 сентября.

«У нас с Соединёнными Штатами сегодня всё почти [в экономике] сведено к нулю», — сказал глава государства.

Подробностей о конкретных отраслях или объёмах двусторонней торговли в приведённой реплике Путин не привёл. Речь шла именно об общей оценке нынешнего уровня экономического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в Майами. По его словам, американская сторона направила приглашение российскому президенту для участия во встрече лидеров «двадцатки».