Песков: Дмитриев продолжает контакты с переговорщиками США по вопросам экономики

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев продолжает контакты с американскими переговорщиками и сосредоточен прежде всего на возможном экономическом взаимодействии России и США. Об этом 25 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, полноценного сотрудничества между двумя странами в этой сфере сейчас нет. Однако Москва и Вашингтон понимают, что оно потенциально могло бы быть взаимовыгодным. Представитель Кремля добавил, что подобные обсуждения продолжаются, однако конкретных договорённостей об экономических проектах пока не озвучено.

«Он (Дмитриев. — Прим. Life.ru) продолжает свои контакты с американскими переговорщиками и по-прежнему концентрируется на вопросах потенциального взаимодействия в сфере экономики, которое в настоящий момент отсутствует, но тем не менее есть понимание, что это могло бы быть выгодно», — сказал Песков.

Ранее Life.ru писал о встрече Кирилла Дмитриева в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В ходе переговоров стороны обсуждали взаимодействие Москвы и Вашингтона, а также возможное урегулирование конфликта на Украине.