США предложили свести Россию и Украину в ОАЭ: Киев ждёт дату переговоров

США предложили организовать трёхстороннюю встречу России, Украины и Соединённых Штатов на техническом уровне в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом заявил Владимир Зеленский. Американская сторона взяла на себя подготовку такого формата. Киев теперь ожидает от Вашингтона предложений по конкретной дате.

«Что касается трёхсторонней встречи, американская сторона предложила её подготовить. И в трёхстороннем формате встретиться на техническом уровне. Ждём от США предложений относительно даты», — сказал Зеленский.

В качестве площадки Вашингтон предложил Объединённые Арабские Эмираты. До этого глава киевского режима уже называл Абу-Даби одним из возможных мест для новых контактов. При этом договорённости о дате встречи пока нет. Накануне украинская сторона также сообщала, что американская администрация предлагает начать возможный трёхсторонний диалог именно с переговоров технических групп.

Ранее Life.ru писал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал Абу-Даби приоритетной площадкой для новой встречи по Украине. В столице ОАЭ в начале 2026 года уже проходили два раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины.