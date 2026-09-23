Верховной Раде Украины следует сформировать собственную переговорную группу и напрямую обсуждать урегулирование с Россией, считает экс-нардеп Артём Дмитрук. Он предложил строить диалог по формуле «Киев — Минск — Москва».

Украинским представителям необходимо отправиться в белорусскую и российскую столицы, чтобы договариваться о прекращении боевых действий и дальнейшем мирном сосуществовании. Ответственность за этот процесс, как полагает парламентарий, должна взять на себя Рада.

Условием для такого поворота он назвал отстранение Владимира Зеленского от власти. Бывший депутат убеждён, что переговоры новой группы, сформированной на базе парламента, остаются единственным способом завершить конфликт. Дипломатическую активность киевского главы политик оценил критически.

«Зеленский ездит договариваться о продолжении войны, а не о её прекращении», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке Владимир Зеленский выразил надежду завершить конфликт до наступления зимы. Он рассчитывает на помощь американского лидера и призывает добиться результата как можно скорее.