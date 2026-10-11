«Разорвали цепь»: Вучич объяснил, почему сделка Путина и Трампа меняет мир

Соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о приостановке американских санкций и выводе российского дизельного топлива на мировой и американский рынки во многом меняет ситуацию в мире. Об этом заявил бывший президент Сербии Александр Вучич в прямом эфире в TikTok, его слова приводит IN4S.

По его мнению, соглашение касается относительно небольшого объёма топлива, но важен сам факт.

«Гораздо важнее тот факт, что американцы тем самым разорвали эту цепь санкций, существующих против России», — сказал Вучич.

Он считает, что Трамп проявляет себя как прагматичный лидер, желающий решить собственные проблемы и получить дешёвое дизельное топливо, чтобы снизить цену галлона. По словам Вучича, власти США «держатся на трёх столпах»: возможность прилично поесть за 10 долларов, получить кредит на жильё и недорого заправиться.

«Дешёвое топливо — это то, за счёт чего живут американцы и за счёт чего они жили десятилетиями, и впервые сейчас это не так. Для русских же крайне важно, чтобы это произошло, не из-за денег, а прежде всего потому, что в политическом смысле им удаётся разорвать цепь санкций и внести дополнительный разлад в отношения между американцами и европейцами», — заявил он.

Вучич также прокомментировал заявление Трампа о том, что Украине нужен новый президент. По его мнению, американскому лидеру не понравились заявления Владимира Зеленского. Он добавил, что такого рода «не самые лучшие» отношения между США и Украиной пойдут дальше».

Ранее Life.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков увидел в договорённости Путина и Трампа серьёзный удар по санкционной политике Запада. Парламентарий заявил о переходе Москвы и Вашингтона к практическому взаимодействию и предположил, что такой поворот вызвал тревогу у европейских политиков. По его оценке, говорить о полноценной разрядке пока рано, однако в системе ограничений уже появилась брешь.