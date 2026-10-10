Санкции дали трещину? Лицензия на импорт дизеля откроет «дверь» к снятию ограничений США

Решение Вашингтона разрешить импорт российского дизельного топлива может открыть Москве путь к переговорам о смягчении санкций против крупнейших нефтяных компаний. Дополнительным преимуществом способно стать ускорение энергетических договорённостей с Китаем. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал эксперт по энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его оценке, американская лицензия создаёт возможность для дальнейшего обсуждения экономических ограничений. Однако для полноценного возобновления торговли необходимо решить вопрос с предприятиями, которые непосредственно занимаются продажей нефтепродуктов.

«Нефтепродуктами же торгует компания, а не государство», — подчеркнул Юшков.

Эксперт пояснил, что крупнейшие российские производители остаются под американскими санкциями. Поэтому следующим шагом Москвы может стать предложение временно приостановить действие ограничений хотя бы в отношении отдельных предприятий, чтобы они могли беспрепятственно поставлять топливо зарубежным покупателям.

При этом возможная выгода не ограничивается восстановлением торговли с США. По оценке аналитика, за развитием российско-американских отношений внимательно наблюдает Китай.

Юшков предположил, что перспектива сближения Москвы и Вашингтона способна подтолкнуть Пекин к более оперативному заключению стратегических соглашений. В частности, речь идёт о долгосрочных контрактах на поставку российского газа по будущему трубопроводу «Сила Сибири — 2».

Ранее Life.ru сообщал о готовности России поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора глав РФ и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. В тот же день Минфин США выдал временное разрешение на операции с российским дизелем, действующее до 7 апреля 2027 года. При этом документ не означает автоматической отмены остальных санкционных ограничений.