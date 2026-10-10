Кремль опубликовал заявление Путина по результатам разговора с Трампом
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Кремль обнародовал заявление российского президента Владимира Путина по результатам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующее сообщение размещено на сайте.
«В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», — сказано в заявлении.
Отдельное место в беседе заняла мировая энергетика. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты как в Соединённые Штаты, так и на глобальный рынок. Путин выразил уверенность, что расширение экспорта положительно скажется на мировой экономике.
По итогам переговоров Москва и Вашингтон подтвердили намерение поддерживать контакты на высшем уровне. Кроме того, стороны договорились продолжить взаимодействие между президентскими администрациями, спецслужбами и другими ведомствами двух стран.
Кроме того, в ходе разговора Дональд Трамп лично поздравил российского коллегу с прошедшим днём рождения и передал ему привет от своей супруги Мелании. Российский лидер поблагодарил республиканца за тёплые слова.
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