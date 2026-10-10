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Регион
Опубликовано 10 октября, 03:50

Кремль опубликовал заявление Путина по результатам разговора с Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Кремль обнародовал заявление российского президента Владимира Путина по результатам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Соответствующее сообщение размещено на сайте.

«В ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом значительное внимание было уделено перспективам урегулирования украинского кризиса, затрагивались также ситуация вокруг Ирана и различные аспекты двусторонних отношений», — сказано в заявлении.

Отдельное место в беседе заняла мировая энергетика. Российская сторона подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты как в Соединённые Штаты, так и на глобальный рынок. Путин выразил уверенность, что расширение экспорта положительно скажется на мировой экономике.

По итогам переговоров Москва и Вашингтон подтвердили намерение поддерживать контакты на высшем уровне. Кроме того, стороны договорились продолжить взаимодействие между президентскими администрациями, спецслужбами и другими ведомствами двух стран.

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Кроме того, в ходе разговора Дональд Трамп лично поздравил российского коллегу с прошедшим днём рождения и передал ему привет от своей супруги Мелании. Российский лидер поблагодарил республиканца за тёплые слова.

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Виталий Приходько
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