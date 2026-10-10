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Опубликовано 10 октября, 01:09

Путин поблагодарил Трампа за поздравление с днём рождения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп лично поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днём рождения и передал ему привет от своей супруги Мелании. Российский лидер поблагодарил республиканца за тёплые слова. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Дональд Трамп сразу же тепло поздравил Владимира Путина с днём рождения, высказал свои пожелания успехов и благополучия», — сообщил представитель Кремля.

По словам Ушакова, хозяин Белого дома также не забыл передать российскому президенту привет от первой леди США Мелании Трамп.

«Никто не хотел класть трубку»: Разговор Трампа и Путина длился полтора часа
«Никто не хотел класть трубку»: Разговор Трампа и Путина длился полтора часа

Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 9 октября. Значительную часть беседы президенты посвятили перспективам урегулирования украинского кризиса. Они также затронули ситуацию вокруг Ирана и отдельные вопросы российско-американских отношений. По итогам разговора стороны договорились продолжать личные контакты, а также взаимодействие между президентскими администрациями, специальными службами и другими ведомствами.

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Виталий Приходько
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