Путин и Трамп в ходе разговора затронули ситуацию вокруг Ирана

Иранская тема вошла в повестку телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, состоявшихся 9 октября. Российский лидер упомянул её в заявлении по итогам беседы.

Ранее Life.ru сообщал, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты в США и на мировой рынок. Эту тему обсуждали по телефону президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. Российская сторона подтвердила свою готовность экспортировать нефть и нефтепродукты в Америку и на глобальный рынок.