Путин и Трамп в ходе разговора затронули ситуацию вокруг Ирана
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Иранская тема вошла в повестку телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, состоявшихся 9 октября. Российский лидер упомянул её в заявлении по итогам беседы.
Помимо иранского вопроса, главы государств рассмотрели перспективы урегулирования конфликта на Украине и различные аспекты двусторонних отношений.
Ранее Life.ru сообщал, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты в США и на мировой рынок. Эту тему обсуждали по телефону президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. Российская сторона подтвердила свою готовность экспортировать нефть и нефтепродукты в Америку и на глобальный рынок.
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