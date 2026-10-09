Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 октября, 23:46

Путин и Трамп в ходе разговора затронули ситуацию вокруг Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandinashr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandinashr

Иранская тема вошла в повестку телефонных переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, состоявшихся 9 октября. Российский лидер упомянул её в заявлении по итогам беседы.

Помимо иранского вопроса, главы государств рассмотрели перспективы урегулирования конфликта на Украине и различные аспекты двусторонних отношений.

Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты
Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты

Ранее Life.ru сообщал, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты в США и на мировой рынок. Эту тему обсуждали по телефону президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. Российская сторона подтвердила свою готовность экспортировать нефть и нефтепродукты в Америку и на глобальный рынок.

Больше новостей о решениях европейских властей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Путин
  • Иран
  • США
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar