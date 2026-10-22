Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 21:37

Новак заявил о сохраняющемся дефиците бензина в России

Александр Новак. Обложка © Life.ru

Александр Новак. Обложка © Life.ru

В России сохраняется дефицит автомобильного бензина, несмотря на улучшение ситуации с поставками топлива. При этом дизелем и авиакеросином внутренний рынок обеспечен полностью. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью ИС «Вести» по итогам совещания по вопросам топливного рынка.

«Внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. По бензинам ещё сохраняется ситуация с дефицитом, но принимаются все необходимые меры для того, чтобы был обеспечен полностью рынок», — рассказал зампред правительства.

Новак заявил о необходимости корректировки ценообразования на нефтепродукты в РФ
Новак заявил о необходимости корректировки ценообразования на нефтепродукты в РФ

Ранее Life.ru сообщал, что Александр Новак оценил дефицит бензина в России примерно в 5%. Вице-премьер признал, что ситуация остаётся напряжённой, однако за последние недели положение на топливном рынке улучшилось. Для покрытия нехватки власти договорились с нефтяными компаниями об увеличении выпуска горючего и дополнительных поставках из-за рубежа.

Больше новостей о ценах, поставках и работе АЗС — в разделе «Ситуация с бензином» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Александр Новак
  • Ситуация с бензином
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar